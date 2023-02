Oggi è un altro giorno, mercoledì 15 febbraio. Ospiti e anticipazioni

15 febbraio 2023 a

a

a

Oggi in tv, mercoledì 15 febbraio, su Rai 1 l'appuntamento quotidiano con Oggi è un altro giorno, a partire dalle ore 14.05. Come al solito Serena Bortone intratterrà i telespettatori con i suoi ospiti e con gli affetti stabili, le presenze fisse del suo seguitissimo programma pomeridiano della maggiore rete della televisione di Stato. Gli ospiti della puntata di oggi non sono stati ancora ufficializzati. Tra gli ospiti Anna Ammirati, Artem Tkachuk e Vincenzo Ferrera.

Bob Dylan, la grande attesa. Sperando che non sia solo un sogno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.