Bob Dylan, ora non resta che attendere. Sperando che non si riveli solo un sogno

E ora non resta che attendere. E sperare. Attendere e sperare che sul suo sito ufficiale, compaia la data dell'atteso e sognato concerto al cinquantesimo Umbria Jazz. O che il Festival annunci ufficialmente la sua presenza: Bob Dylan a Perugia. In caso contrario l'indiscrezione che si è diffusa alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano ieri, martedì 14 febbraio, si rivelerà (purtroppo) soltanto un bel sogno svanito. Certo, dopo un'intera giornata in cui la notizia dello show umbro del Menestrello di Duluth è rimbalzata come una palla magica e data per certa da svariate fonti, la comunicazione degli organizzatori di Uj diffusa via WhatsApp ieri sera alle 22, ha avuto l'effetto di una doccia gelata: una smentita. E quindi? Quella del concerto è soltanto una fantasia che si è diffusa a tempo di record e che si è gonfiata troppo? O forse la smentita è dovuta, "di ufficio", perché qualche tassello deve ancora incastrarsi al posto giusto? La speranza è che la ricostruzione giusta sia la seconda. E che alla fine quello di Umbria Jazz sarà davvero uno dei due palchi italiani su cui Bob Dylan salirà (Milano dovrebbe essere l'altro). Sarebbe il meritato premio per gli organizzatori di Uj che da oltre due anni stanno lavorando per una serata che entrerebbe nella storia del festival. E quindi, come scritto in apertura, non resta che aspettare e sperare. Magari con il sottofondo di Ballad of Donald White.

