Fuori dal coro, stasera martedì 14 febbraio su Rete 4. Ospiti e anticipazioni

14 febbraio 2023 a

a

a

Fuori dal coro. Stasera in tv, martedì 14 febbraio su Rete 4. Ospiti importanti nello studio di Mario Giordano a partire da Matteo Salvini, leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Ovviamente l'argomento principale sarà l'esito delle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia, dove il centrodestra ha stravinto. Ma si parlerà anche di altro. Il programma propone un'inchiesta sul mondo degli anarchici che da giorni manifestano per sostenere la protesta di Alfredo Cospito contro il 41 bis. Confronti anche sul tema dei salari e sul mancato pagamento di tanti lavoratori italiani. Obiettivo inoltre sul vaccino anti Covid e sui possibili effetti dannosi sulla salute. Focus sui casi di alcuni calciatori che si sono ammalati dopo l'attività agonistica. In un servizio dedicato alla sicurezza focus su Francesco Facchinetti che parla della rapina subita dal padre Roby Facchinetti, storico componente dei Pooh.

Come se non ci fosse un domani, quando l'amore è proiettato nel futuro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.