Come se non ci fosse un domani, film stasera in tv martedì 14 febbraio su Rai 1. La trama

Nella serata di San Valentino, oggi martedì 14 febbraio, Rai 1 propone un film d'amore. Come se non ci fosse un domani, è il titolo della pellicola romantica in prima visione, a partire dalle ore 21.25. Produzione australiana del 2021 per la regia di Josh Lawson. Uno sguardo alla trama. Teddy, dopo la prima notte di nozze con Becca, si ritrova proiettato nel futuro, un anno avanti nel tempo: è il loro primo anniversario di matrimonio e la moglie aspetta una bambina. Il tempo di realizzare l’anomalia ed ecco un altro salto temporale: siamo al secondo anno di nozze e Teddy comincia a rendersi conto che il tempo va avanti normalmente per tutti tranne che per lui, condannato a vivere una manciata di minuti all’anno per poi trovarsi di nuovo catapultato in avanti. E dovrà ingegnarsi per capire come uscire da questa situazione, e magari anche a tornare indietro e ricominciare dal giorno del suo matrimonio. Una vita sconvolta, ma sempre all'insegna del romanticismo.

