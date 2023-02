Propaganda Live, stasera lunedì 13 febbraio su La7: speciale elezioni

13 febbraio 2023 a

Propaganda Live torna stasera lunedì 13 febbraio, giorno di programmazione inconsueto, per concentrarsi sulle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia. Diego Bianchi, in arte Zoro, dalle ore 21.15 racconterà l'andamento del voto e la nuova vittoria della coalizione di centrodestra. Nessun reportage internazionale, dunque, ma lo spoglio in diretta. La puntata andrà avanti fino all'una. Zoro valuterà il voto e gli scenari per i vari schieramenti delle due regioni, senza tralasciare la percentuale di affluenza. In studio commenti a caldo di Andrea Purgatori e Marianna Aprile. In studio ovviamente il fumettista Makkox, i giornalisti Francesca Schianchi e Paolo Celata. Colonna sonora a cura della band formata da Roberto Angelini, Giovanni Di Cosimo, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli.

