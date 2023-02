Freedom, stasera in tv lunedì 13 febbraio su Italia 1. Le anticipazioni

13 febbraio 2023 a

Stasera in tv, lunedì 13 febbraio, su Italia 1 al via la nuova edizione di Freedom oltre il confine, il programma scritto e condotto da Roberto Giacobbo. Reportage e inediti di grande impatto tra Italia, Turchia, Spagna ed Egitto, dove la squadra di Freedom torna a cento anni dalla scoperta della tomba di Tutankhamon, insieme all'amico Zahi Hawass. Nella prima puntata si va alla scoperta della Grande Sfinge di Giza. Il viaggio proseguirà poi verso Luxor per visitare la vera tomba che avrebbe dovuto accogliere Tutankhamon; poi destinata al suo successore, il faraone Ay. Infine Saqqara, località vicina al Cairo, in cui è custodita la tomba di Mia.

Freedom poi a Torino per ricordare una delle pagine più dolorose del calcio mondiale: più di 70 anni fa in un sol colpo è stata cancellata una squadra imbattibile, il Grande Torino. Nei luoghi della tragedia, Giacobbo racconterà le incredibili coincidenze della tragedia di Superga: l'aereo si schiantò sulla collina senza lasciare alcun sopravvissuto. In Andalusia viaggio alla scoperta della storia e dei segreti di quello che in passato è stato definito il sentiero più pericoloso al mondo, il Caminito del Rey. Percorso che si snoda sull’orlo di un precipizio a più di 100 metri da terra, attraverso delle gole spettacolari. Giacobbo mostrerà i tratti più importanti di questo percorso dove, per anni, i viaggiatori hanno rischiato la propria incolumità percorrendo una passerella senza parapetti.

Nella Pianura Padana viaggio fino a Cremona, capitale mondiale della musica. Il racconto sarà incentrato su Antonio Stradivari, un personaggio genio e sregolatezza, il più raffinato costruttore di strumenti a corde di tutti i tempi. Giacobbo incontrerà il maestro Guido Rimonda e Fausto Cacciatori, conservatore del Museo del Violino. La sigla del programma sarà suonata da tre violini di diversi milioni di euro.

