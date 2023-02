Porta a Porta, stasera in tv lunedì 13 febbraio su Rai 1. Le elezioni regionali

13 febbraio 2023 a

Stasera in tv, lunedì 13 febbraio, su Rai 1 in seconda serata appuntamento con Porta a Porta, a partire dalle ore 23.40. Nel salotto di Bruno Vespa, confronto sull'esito delle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia. Insieme ai protagonisti delle sfide elettorali e agli ospiti (sia politici che giornalisti), Vespa commenterà e approfondirà i risultati della tornata elettorale che ha visto vincere i candidati di centrodestra.

Stravince il centrodestra: Rocca presidente del Lazio, Fontana della Lombardia

