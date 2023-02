PresaDiretta, stasera lunedì 13 febbraio su Rai 3. Le anticipazioni

13 febbraio 2023 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 13 febbraio, su Rai 3 spazio a Presa diretta, il programma di approfondimenti e attualità condotto da Riccardo Iacona. A poche ore dalla chiusura dei seggi e a risultati ormai chiari, obiettivi puntati sulle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia. In studio Giovanni Diamanti, analista politico e cofondatore di YouTrend, il portale italiano che elaborerà in esclusiva per la trasmissione mappe elettorali e sondaggi, e Marco Damilano, giornalista, saggista e conduttore della striscia quotidiana Il cavallo e la torre. A seguire, Acqua meno 40%, secondo appuntamento con le grandi inchieste di PresaDiretta, dedicato a uno degli effetti più drammatici del cambiamento climatico: la mancanza d'acqua.

Ecco perché Marco Mengoni ha stravinto il Festival di Sanremo

L'Italia è già a meno 40% del fabbisogno: acqua da bere, acqua per l’agricoltura e per l’industria. PresaDiretta ha fatto un viaggio sul Po per capire cosa sta succedendo al più lungo fiume italiano che ha dimezzato la sua portata, mentre sul delta l’acqua marina penetra e risale la corrente bruciando tutto quello che incontra. Il Nord Italia, che sta soffrendo di più, produceva il 50% del Pil agricolo e industriale d’Italia, ma tutto sta cambiando. Cosa fare per arginare il disastro? PresaDiretta è andata in Olanda e in Spagna, Paesi che hanno inventato soluzioni innovative per risolvere i problemi idrici, e anche in Italia.

Melissa Satta, dal figlio con Boateng all'amore per Matteo Berrettini

In Sardegna esiste la rete di dighe più sviluppata di tutte le regioni italiane, in Umbria si monitora l’acqua da venticinque anni, in Toscana si riesce a ricaricare le falde acquifere. Il problema nel nostro Paese è la moltiplicazione dei centri decisionali che non permette di fare sistema attorno alla preziosa risorsa dell’acqua. Acqua meno 40% è un racconto di Riccardo Iacona con Marianna De Marzi, Giuseppe Laganà, Alessandro Macina, Francesca Nava, Roberta Pallotta, Elena Stramentinoli, Cesarina Trillini, Matteo Delbò, Fabrizio Lazzaretti, Alessandro Marcelli e Massimiliano Torchia.

Tullio Solenghi e il mal di testa cronico superato con la dieta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.