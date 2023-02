Tullio Solenghi, chi è. La moglie e il mal di testa cronico superato con l'alimentazione

12 febbraio 2023 a

a

a

Tullio Solenghi non ha certo bisogno di presentazioni. E' uno degli attori comici più apprezzati e amati, regista teatrale, imitatore, doppiatore e conduttore televisivo. Genovese, classe 1948, è sposato con Laura Fiandra. Lei è una famosa chef crudista che ha un anno di meno, è nata a Gorizia e vive con lui a Roma. Lei è da sempre appassionata di cucina e natura e nel 1994 ha fondato Sotto il Ciliegio, un centro di medicina naturale. Esperienza che l'ha spinta a iniziare un percorso spirituale e a diventare vegana. Poi crudista e con Marina Pucello ha fondato l'associaizione Naturalmente Crudo che ha l'obiettivo di diffondere la cultura vegana. Tornando a Tullio Solenghi, la sua carriera è iniziata nel 1970 con l'esordio a teatro. Poi la tv accanto a Pippo Baudo in Chi. L'anno dopo l'incontro con Beppe Grillo, poi ancora tv e la svolta: con Massimo Lopez e Anna Marchesini fonda il trio che colleziona successi su successi. Il gruppo si scioglie nel 1994 per riunirsi nel 2008. Solenghi è stato protagonista con Anna Marchesini dello sceneggiato La rossa del Roxy Bar e nel 1998 ha condotto Domenica In con Giancarlo Magalli. E' stato mezzobusto di Striscia la notizia con Gene Gnocchi e Massimo Lopez. Ha partecipato anche a Ballando con le Stelle, in coppia con Maria Ermachkova. Negli anni scorsi una malattia ha condizionato la sua carriera: l'emicrania cronica. E' stato lo stesso attore a spiegare come l'ha superata: "Al medico è bastato ascoltare le mie abitudini alimentari e farmi qualche domanda per individuare quali cibi contribuissero all’insorgenza del mio mal di testa”, ha detto Solenghi. Smettendo di mangiare crostacei, tartufi, formaggi stagionati e di bere vine bianco, ha superato le cefalee.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.