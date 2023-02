Famiglia all'improvviso, stasera in tv domenica 12 febbraio su Canale 5. La trama

12 febbraio 2023 a

Famiglia all'improvviso, istruzioni non incluse. E' il titolo del film in programma stasera in tv, domenica 12 febbraio, su Canale 5. Commedia francese del 2016, regia di Hugo Geli. Nel cast Omar Sy, Gloria Colston, Clemence Poesy e Antoine Bertrand. Una pellicola emozionante che ha centrato record di incassi. Samuel, eterno Peter Pan, in cerca di divertimenti ed evasioni, viene letteralmente sconvolta dall'arrivo di una figlia. Una famiglia all'improvviso, come recita il titolo.

