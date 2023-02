Zona Bianca, stasera in tv domenica 12 febbraio su Rete 4. Le anticipazioni

12 febbraio 2023 a

a

a

Stasera in tv, domenica 12 febbraio, su Rete 4 nuovo appuntamento con Zona Bianca, il programma di approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi. Di cosa si parlerà? Stando alle anticipazioni al centro della puntata soprattutto il Festival di Sanremo. La kermesse della canzone italiana si è chiusa portando con sé diverse polemiche per i temi che sono stati affrontati sul palco. Dalla costituzione alla liberalizzazione delle droghe leggere, dal razzismo alla guerra tra Ucraina e Russia. Sul palco si sono espressi Roberto Benigni, Fedez, Paola Egonu, Chiara Ferragni fino al messaggio di Zelensky, letto da Amadeus. Secondo alcuni critici la musica è passata in secondo piano, secondo altri il Festival è stato capace di interpretare i veri sentimenti del Paese che la politica fatica a comprendere. Nel corso della puntata si parlerà ancora del caso del testamento di Gina Lollobrigida. Inoltre focus sulla cantante Madame e sull'inchiesta sui falsi vaccini anti Covid.

Giorgia e le brave ragazze a Che tempo che fa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.