Marco Mengoni, ha dominato tutte le classifiche del Festival di Sanremo

12 febbraio 2023

Marco Mengoni il Festival di Sanremo l'ha dominato. L'ha stravinto. La conferma arriva dai dati delle varie votazioni: sala stampa, giuria demoscopica e televoto. Ecco i dettagli che sono stati ufficializzati dalla Rai, relativi alla finale a cinque. I giornalisti hanno votato così: 1) Marco Mengoni; 2) Lazza; 3) Tananai; 4) Mr. Rain; 5) Ultimo. Questo invece il giudizio della giuria demoscopica: 1) Marco Mengoni; 2) Mr. Rain; 3) Lazza; 4) Ultimo; 5) Tananai. Anche il televoto ha premiato Marco Mengoni, a lui il 32.31% dei consensi. Seguono Ultimo (20,38%); Lazza (18,27%); Mr. Rain (17,87%); Tananai (11,15%). Di seguito la classifica finale: 1) Marco Mengoni (45,53%); 2) Lazza (16,64%); 3) Mr. Rain (14,42%); 4) Ultimo 12,24%; 5) Tananai 11,15% Nella parte iniziale della serata, prima che i voti venissero azzerati per la finalissima a 5, la classifica era diversa: 1) Mengoni 21,19%; 2) Ultimo 15,67%; 3) Mr.Rain 14,8%. Lazza e Tananai erano quarto e quinto, Madame sesta. Mengoni non ha vinto soltanto in una serata, la terza, in cui è stato superato da Ultimo. Dietro Mr.Rain, poi Lazza e Tananai. Nella serata dei duetti Giorgia era prima per la giuria demoscopica e per la sala stampa. Decisivo è stato il televoto in cui Mengoni è risultato primo con il 20.58% e ha spedito Giorgia al quarto posto.

Oltre 12 milioni di telespettatori per la serata finale del Festival di Sanremo

