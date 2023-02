Melissa Satta, chi è la showgirl. Il figlio con Boateng e l'amore con Berrettini

12 febbraio 2023 a

Melissa Satta ospite di Verissimo per la prima volta con il figlio avuto da Kevin Prince Boateng. E' l'esordio nel talk di Canale 5 per Maddox, il figlio della showgirl, modella e conduttrice televisiva italiana con cittadinanza statunitense. Satta e Boateng si erano messi insieme nel 2011, con cui si è sposata nel 2016 dopo aver avuto il bambino. La coppia si è separata nel 2019, per poi riunirsi poco dopo e infine separarsi definitivamente. "Non è stata una mia scelta", riferì in quel caso proprio a Verissimo. Satta, classe 1986, è nata negli Stati Uniti - a Boston - da genitori di origine sarda che si trovavano lì per lavoro negli. Cresciuta in Sardegna, all'età di 18 anni si è trasferita a Milano iniziando la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Ha acquisito subito notorietà grazie a Striscia la notizia di cui è stata velina per tre stagioni. Non sono mancate incursioni nella recitazione, ottenendo ruoli nella fiction e al cinema. Poi si è avvicinata al mondo del calcio, volto femminile di alcune importanti trasmissioni. La sua vita privata è stata spesso in primo piano. Prima compagna di Daniele Interrante, poi una relazione con Bobo Vieri e la complessa storia con Boateng. Attualmente è la compagna del tennista Matteo Berrettini, relazione ufficializzata recentemente.

