Salvador Dalì, chi era. Pittore, artista e genio. L'amore per il lusso

12 febbraio 2023 a

a

a

Salvador Dalí. Tutti conoscono il suo nome, non tantissimi la vita del marchese di Pùbol, all'anagrafe Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech, nato a Figueres, in Catalogna, l'11 maggio 1904 e deceduto nella stessa Figueres il 23 gennaio 1989. E' stato pittore, scultore, scrittore, fotografo, cineasta, designer, sceneggiatore e mistico spagnolo. Per molti più semplicemente un genio. Surrealista e dadaista, la critica sostiene che la sua arte fu caratterizzata dall'influenza dei maestri del Rinascimento. Nel corso della sua vita si espresse in quasi tutti i settori artistici e lui stesso sottolineava che amava "tutto ciò che è dorato ed eccessivo". Aveva una grande passione per il lusso e per gli abiti orientali, quest'ultima dovuta - secondo lui - al fatto che aveva antenati arabi. Tra le sue storie d'amore più intense, sicuramente quella con Amanda Lear. La conobbe in un locale notturno nel 1965. Lei, indossatrice francese di origini britanniche e nata in Vietnam, diventò la sua pupilla e musa. Dalì la aiutò nel passaggio dal mondo della moda a quello della musica e la spinse a diffondere le strane voci sulle sue origini. Erano uniti da quello che poi Amanda Lear ha definito un "matrimonio spirituale". Lei aveva preso il posto di una precedente allieva e musa, Isabelle Collin Dufresne (in arte Ultra Violet). La relazione durò circa sedici anni ed è raccontata nel libro La mia vita con Dalì scritto dalla stessa Amanda Lear.

Amori, fidanzati e matrimoni: il lungo romanzo sentimentale di Amanda Lear

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.