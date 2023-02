Andrea Piazzolla, chi è l'assistente di Gina Lollobrigida: erede sotto processo

12 febbraio 2023 a

Chi è Andrea Piazzolla, ex stretto collaboratore di Gina Lollobrigida? Tuttofare e amministratore delegato della società Vissi d'arte di Gina Lollobrigida, è balzato agli onori della cronaca perché imputato nel processo per circonvenzione d'incapace con l'accusa di aver venduto beni dell'attrice e aver incassato i soldi. L'attrice, però, ha combattuto fino a quando è stata in vita per legittimare la posizione di Andrea Piazzolla. È stato infatti il figlio della diva, Andrea Milko Skofic, ad accusare il collaboratore trascinandolo in tribunale.

Piazzolla da anni era accanto alla diva. Nel 2015 era andato a vivere con la compagna e la figlia, chiamata Gina in onore dell'attrice, nella villa sull'Appia Antica, di proprietà della stessa Lollobrigida. Prima della morte della Lollo, si è scatenato il caso e di conseguenza la vicenda giudiziaria. Il processo vede imputati Piazzolla e il ristoratore Antonio Salvi che avrebbero cercato di vendere i beni: gioielli, opere d'arte, persino automobili di lusso. Le ipotesi sono di appropriazione indebita per un valore di 130mila euro. I reati risalirebbero a quattro anni fa, Andrea Piazzolla si è sempre dichiarato innocente, così come Gina Lollobrigida ha puntualmente ribadito.

La vicenda ora rischia di diventare ancora più intricata. Nel suo testamento, infatti, la bersagliera ha scelto come eredi il figlio Andrea Milko Skofic e proprio Andrea Piazzolla, suo ex assistente. A ciascuno è stato affidato il 50% del suo patrimonio, scelta che ovviamente non è piaciuta affatto al figlio dell'attrice. Tra Gina Lollobrigida e Andrea Piazzolla si era stretto un rapporto molto intenso che si è riflesso sulle sue scelte testamentarie. Oggi, domenica 12 febbraio, Piazzolla sarà ospite di Verissimo su Canale 5.

