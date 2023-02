Verissimo, oggi domenica 12 febbraio su Canale 5: gli ospiti

12 febbraio 2023 a

Verissimo torna oggi, domenica 12 febbraio, su Canale 5 a partire dalle ore 16.30. Come tutte le domeniche diversi gli ospiti di Silvia Toffanin, padrona di casa del talk Mediaset. Nella puntata di oggi si torna su un caso finito nelle cronache dopo la morte di Gina Lollobrigida: la sua eredità. In studio Andrea Piazzolla, suo ex assistente, ora al centro delle polemiche per i lasciti dell'attrice e artista. Reduce dall'esperienza del Festival di Sanremo, ci sarà anche Al Bano che festeggia i suoi 55 anni di carriera con una lunga intervista. Poi Amanda Lear che presenta il suo nuovo libro dal titolo “La mia vita con Dalì”. Infine, salirà sul palco Melissa Satta che per la prima volta sarà in studio con il figlio Maddox avuto dall’ex marito, il calciatore Kevin Prince Boateng.

