Domenica In oggi 12 febbraio dedicata al Festival di Sanremo

Oggi in tv, domenica 12 febbraio, le luci del teatro Ariston di Sanremo si riaccendono per ospitare la puntata speciale di Domenica in, condotta da Mara Venier in diretta eccezionalmente dalle 14 alle 18.45 circa su Rai 1 e su Rai Italia. Un appuntamento che vedrà ospiti tutti i cantanti (compreso il vincitore) e i protagonisti della kermesse sanremese. E' prevista, inoltre, la partecipazione di numerosi personaggi noti dello spettacolo come Ornella Muti, Chiara Francini, Alessandro Siani, Alberto Matano, Pino Strabioli, Luca Tommassini, ma anche il Presidente della Camera Buyer Moda Italia Beppe Angiolini Sugar e l’Hair Stylist dei Vip Mauro Situra. Ci sarà, inoltre, un ricco parterre di giornalisti tra cui Marinella Venegoni e Luca Dondoni de La Stampa, Paolo Giordano e Laura Rio de Il Giornale, Andrea Laffranchi del Corriere Sella sera, Alvaro Moretti de Il Messaggero, Emanuela Castellini dei Quotidiani del Nord, il blogger Davide Maggio e Cinzia Marongiu di Tiscali.

Marco Mengoni vince il Festival di Sanremo. Tutto come previsto

