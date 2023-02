Marco Mengoni vince il Festival di Sanremo. Tutto come previsto

Pietro Bevilacqua 12 febbraio 2023 a

a

a

E’ Marco Mengoni ad aggiudicarsi la vittoria al 73mo fetival della canzone italiana di Sanremo con la sua Due vite. Sinceramente da subito non ci sono stati dubbi. La canzone era parsa subito di molto superiore alle altre, l’interpretazione e la vocalità stratosferica di Mengoni hanno fatto il resto. La proclamazione è arrivata in tarda notte, erano circa le 3 quando Amadeus ha annunciato i vincitori. La serata, lunghissima, è scivolata abbastanza velocemente, verso le 2 sono stati annunciati i 5 finalisti. Ultimo, Tananai, Lazza, Mengoni e Mr. Rain. E' iniziata la votazione finale. La giuria era formata per il 33% dal voto della sala stampa, 33% giuria demoscopica e 34% televoto. Il premio della critica Mia Martina a Colapesce e Dimartino, premio della critica radio private a Colapesce e Dimartino. Il premio per il miglior testo ai Comacose. Premio per la miglior composizione musicale a Marco Mengoni. Quinto classificato Tananai, quarto Ultimo, terzo Mr. Rayn, secondo classificato Lazza.

Video su questo argomento Mengoni "A Sanremo vincono la musica e il divertimento"

La politica è entrata nel festival. Prima l’omaggio alla Costituzione, poi le polemiche sul razzismo, il ricordo dei martiri delle Foibe, senza farsi mancare l’appello alla legalizzazione delle droghe leggere da parte di Fedez e gli Articolo 31 e chiudendo con l’intervento del Presidente Zelensky. E' intervenuto con un messaggio, letto da Amadeus. Un grido di dolore e una forte richiesta di aiuto. Nella sua lettera ha elogiato il valore della cultura e della musica che è un grande strumento di Pace. Ha elogiato il ruolo del Festival di Sanremo come strumento di Pace e infine ha invitato i vincitori a Kiev, quando sarà finita la guerra per festeggiare la vittoria del popolo ucraino. Così siamo arrivati alla fine, ieri sera è calato il sipario sulla settantatreesima edizione del Festival della Canzone italiana di Sanremo. Il quarto festival targato Amadeus, un ritorno al Futuro. Un festival che ci ha portato sia alle novità della musica indipendente che ai fasti del passato. Sono tornati gli abiti eleganti per le donne e gli smoking per gli uomini, ma anche i jeans tagliati per i ragazzi. E’ tornata la canzone italiana nella sua essenza originaria, ma sono tornate anche le contaminazioni straniere e politiche. E’ tornato il gossip che tutto sommato non fa mai male. Le vallette di Sanremo non ci sono più. Le abbiamo viste negli anni passati, vallette o vallette per modo di dire che giocavano a fare le vallette.

Video su questo argomento Sanremo, Lazza: vorrei le scuse di quelli che mi snobbavano TMNews

Chiaramente Questo delle co-conduttrici, come da politically correct, o dei "gioielli, fiori, gioie", è stato sempre uno dei paradossi del Festival di Sanremo e l’ennesima conferma che la gestione Amadeus non è affatto l’eterno ritorno del sempre uguale modello Pippo Baudo come la maggior parte dei giornalisti tentano di sostenere. L’idea di Amadeus era quella di non scegliere le solite modelle o attrici o conduttrici super belle, ma donne, possibilmente che avessero le loro radici nella tradizione. Anche se le cose belle devono pur finire, e, come Sanremo stesso insegna, un cambiamento è sempre una grande opportunità. Amadeus ha confezionato per la quarta volta un Festival contemporaneo e rispettoso della grande tradizione del varietà di Rai 1, ma anche coraggioso nel presentare i nuovi prodotti e le nuove tendenze musicali.

Depeche Mode, il ritorno della band con il nuovo singolo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.