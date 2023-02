Depeche Mode: il nuovo singolo "Ghost Again". La storia della band

11 febbraio 2023 a

a

a

Grande ritorno sulla scena musicale con i Depeche Mode e il singolo "Ghosts Again", estratto dal nuovo album "Memento Mori" (Columbia Records/Sony Music), in arrivo il 24 marzo. Il brano, sarà eseguito dai Depeche Mode in anteprima mondiale sabato 11 febbraio, alla serata finale del Festival di Sanremo. La band di Dave Gahan e Martin Gore torna ad esibirsi dopo la scomparsa di Andy Fletcher e lo fa con il nuovo album "Memento Mori" e un tour mondiale negli stadi nel 2023 che partirà da Amsterdam il 16 maggio, passando dall’Italia il 12 luglio allo stadio Olimpico di Roma, il 14 luglio a San Siro a Milano e il 16 luglio allo stadio Dall’Ara di Bologna e si concluderà a Oslo l’11 agosto. Dave Gahan ha spiegato in una conferenza stampa a Berlino, che hanno voluto reagire subito alla perdita del loro amico, tastierista e fondatore della band Fletcher, morto a soli 60 anni, rifugiandosi nella creatività e nel lavoro in studio.

Sanremo, Amadeus “I Depeche Mode ospiti della serata finale”

La band è nata a Londra nel 1980 ed era inizialmente formata da: Dave Gahan alla voce, Martin Gore alla chitarra, Andy Fletcher, tastiere e basso e Vince Clarke, che lasciò la formazione appena un anno dopo. Al gruppo si aggiunse poi Alan Wilder, che abbandonò il progetto nel 1995.

Sanremo, serata finale per il Festival. Ospiti i Depeche Mode

Nella loro lunga carriera hanno abbracciato più di un genere musicale, dal pop rock e alla new wave, poi l'incursione nella dance alternativa, fino a diventare il gruppo synth-pop di maggior successo nella storia della musica elettronica. La rivista musicale britannica Q li ha definiti “la band elettronica più popolare e longeva che il mondo abbia mai conosciuto”, e Rolling Stone “la quintessenza della musica elettronica degli anni 80”. Contano oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Album e video degli Azione Diretta, Trasimeno protagonista

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.