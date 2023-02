Sanremo, serata finale sul palco dell'Ariston. Ecco i favoriti

11 febbraio 2023 a

Chi salirà sul podio sbaragliando gli avversari? Stasera in tv 11 febbraio su Rai 1 va in onda il Festival di Sanremo giunto alla sua 73esima edizione. A poche ore dalla sfida la domanda è: "Chi vincerà Sanremo 2023?" La competizione canora più amata e seguita dagli italiani sta ottenendo di serata in serata ottimi ascolti grazie alla conduzione di Amadeus, affiancato dall'inossidabile Gianni Morandi e dalle splendide conduttrici che si stanno alternando sul prestigioso palco.

Superfavorito, sin dalla prima esibizione, è Marco Mengoni con la sua "Due vite" che sembra davvero indirizzato alla volata finale, segue vicinissimo Mr. Rain e subito dopo c'è Ultimo. Ma sono apprezzatissimi anche Lazza, Tananai, Madame, Elodie. Sono 28 gli artisti in gara, questo l’ordine di uscita della finale: Elodie, Colla Zio, Mara Sattei, Tananai, Colapesce Dimartino, Giorgia, Modà, Ultimo, Lazza, Marco Mengoni, Rosa Chemical Cugini di Campagna, Madame, Ariete, Mr. Rain, Paola & Chiara, Levante, LDA, Coma_Cose, Olly, Articolo 31, Will, Leo Gassmann, Gianmaria, Anna Oxa. Shari, Gianluca Grignani, Sethu.

Sul palcoscenico come co-conduttrice tornerà di Chiara Ferragni. Superospiti internazionali i Depeche Mode e ancora Gino Paoli e Ornella Vanoni. Si esibiranno poi Achille Lauro e Salmo e ci sarà un omaggio del Festival a Lucio Dalla. Il messaggio del presidente ucraino Zelensky sarà accompagnato dall’intervento musicale degli Antytila.

