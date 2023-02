Bud Spencer, una lunga carriera piena di successi. La moglie e i tre figli

11 febbraio 2023 a

Bud Spencer, all'anagrafe Carlo Pedersoli è nato a Napoli il 31 ottobre 1929 ed è morto a Roma il 27 giugno 2016 all’età di 87 anni. E’ stato un attore, nuotatore, pallanuotista, sceneggiatore e produttore televisivo italiano. Il 7 maggio 2010 ha ricevuto il David di Donatello alla carriera. In ambito sportivo il suo nome è legato alla caduta della barriera del minuto in Italia sui 100 m stile libero (Salsomaggiore 1950) e fu nello stesso anno che riportò il miglior risultato internazionale della carriera arrivando quinto nella finale dei 100 m stile libero ai Campionati Europei di Vienna.

E' diventato poi produttore di documentari per la Rai, dagli anni Sessanta, ma quello che lo ha reso celebre per il grande pubblico è stato l'enorme successo ottenuto nel cinema con lo pseudonimo di Bud Spencer - nome scelto in omaggio a Spenser Tracy - interpretando insieme a Terence Hil (insieme a lui nella foto) una fortunata serie di pellicole spaghetti western iniziata nel 1967 con Dio perdona... io no! e culminata con Lo chiamavano Trinità (1970) e ...continuavano a chiamarlo Trinità (1971), film cult del genere, fino a Botte di Natale (1994), ultima pellicola della serie, diretta dallo stesso Hill.

E' stato anche protagonista della tetralogia Piedone lo sbirro ideata da lui stesso e diretta da Steno, Non sono mancati ruoli anche complessi da interprete come nei film Quattro mosche di velluto grigio (1971) di Dario Argento, Torino nera (1972) e Cantando dietro i paraventi (2003). Ha partecipato a numerose serie televisive, la sua ultima interpretazione è stata quella nella fiction I delitti del cuoco (2010). Il 25 febbraio 1960 ha sposato nella chiesa di San Giovanni a Porta Latina Maria Amato, conosciuta quindici anni prima. Nel 1961, nasce Giuseppe, il suo primo figlio. Nel 1962 nasce Cristiana, la sua seconda figlia e nel 1972 nasce Diamante, la terza figlia che diventerà attrice con il nome Diamy Spencer. E' stato molto attivo anche nel campo del sociale.

