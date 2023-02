Fbi international, stasera 11 febbraio in tv su Rai 2 le ultime due puntate

11 febbraio 2023 a

Stasera in tv 11 febbraio sui Rai 2 alle 21.20 ultimi due episodi finali della prima stagione di Fbi International, dal titolo “Pinguino nero” e “Compromessa”. E' il gran finale della serie che racconta le vicende degli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia incaricata di proteggere i cittadini statunitensi all’estero, che ha il suo quartier generale a Budapest. Gli interpreti sono Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood. Nel penultimo episodio, “Pinguino nero”, un giovane artista, figlio di un miliardario, va in overdose. Il padre usa la sua influenza per coinvolgere l’Fbi nelle indagini e scoprire chi gli ha procurato la droga. Nell’ultima puntata, “Compromessa” le indagini sono incentrate su un uomo che ha perso il volo sul jet privato che è stato abbattuto nei cieli della Polonia e sul quale si trovavano dei cittadini americani.

