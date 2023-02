Lo chiamavano Bulldozer, stasera 11 febbraio in tv su Rete 4

11 febbraio 2023 a

Stasera in tv 11 febbraio su Rete 4 alle 21.25 Bud Spencer protagonista del film Lo chiamavano Bulldozer per la regia di Michele Lupo. Ex giocatore di football americano soprannominato Bulldozer approda a Marina di Pisa per un guasto alla sua barca e si fa convincere ad allenare una squadra di football locale per giocare contro i prepotenti militari di una base americana. Bulldozer è un ex campione di football americano che ha lasciato il mondo agonistico disgustato dalla corruzione e che si guadagna da vivere come pescatore in Versilia, ma torna al suo vecchio amore quando gli chiedono di allenare una squadra di ragazzini del posto e li condurrà alla vittoria. Film amatissimo dai bambini viene riproposto in prima serata.

