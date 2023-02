Festival di Sanremo, volano gli ascolti per cover e duetti

11 febbraio 2023 a

a

a

La quarta serata del Festival di Sanremo del 10 febbraio,, dedicata alle cover e ai duetti, è stata seguita da 11.121.000 spettatori, con il 66,5% di share. Lo fa sapere la Rai. Nella prima parte (21.25-23.41), la quarta serata del Festival ha ottenuto uno share del 65,2% con 15.046.000 spettatori. Nella seconda parte (23.44-1.59), il 69,7% di share con 7.041.000. Lo share di questa serata dedicato ai duetti è il più alto dal 1987, quando furono introdotte le rilevazioni, per il venerdì della kermesse. Solo nel 1987, anno di introduzione delle rilevazioni Auditel, la serata del venerdì ottenne uno share maggiore, con il 67,5%. Stasera 11 febbraio alle 20-45 serata conclusiva per il Festival condotto da Amadeus con i cantanti in gara che si contenderanno la vittoria.

+++Sanremo, su TikTok vince Mr. Rain

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.