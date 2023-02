C'è posta per te, stasera in tv 11 febbraio Canale 5, Le anticipazioni

11 febbraio 2023 a

Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20 11 febbraio sesta puntata del programma di Maria De Filippi C'è posta per te. Emozioni, pianti e sorrisi, storie d'amore e di famiglia, ricordi e abbraci dopo anni di distanza. Da un lato chi ha chiamato la trasmissione per risanare vecchi rancori o anche solo per fare una sorpresa, dall'altro coloro che devono rispondere all'invito e che dovranno mettere a nudo i propri sentimenti. Due divani separati da uno schermo sul quale scorrono le immagini di una vita, storie che tengono incollati gli spettatori tutti in attesa del fatidico; "Apriamo la busta?". Mediaset non fa un passo indietro e mantiene il programma di punta della prima serata nonostante la concomitanza con il Festival di Sanremo sulla ammiraglia della Rai. Ma a quanto pare non vengono annunciati grandi ospiti,

