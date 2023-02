Festival di Sanremo, su TikTok il primo è Mr. Rain con Supereroi

10 febbraio 2023 a

a

a

Il Festival di Sanremo è ormai entrato nella fase decisiva e i brani presentati sul palco dell'Ariston, viaggiano già nelle frequenze radiofoniche e nella rete. Ovviamente anche sui social. Da qualche giorno la comunità di TikTok si è scatenata sulle canzoni diventate già virali. Ma quale è quella preferita? A condividere i dati è Mambo (www.mambocommunity.com) - la più grande community di content Creator in Europa - che li raccoglie e divulga ogni mattina dopo il Festival. Gli insight svelano che la traccia del brano Supereroi di Mr.Rain per ora è primo con il numero di 5.836 video, che la rendono ad ora la traccia più cliccata di Sanremo. Elodie subito a seguire ha raccolto invece 3.386 video per la traccia del brano Due, seguita da Due vite di Mengoni con 3.004 video.

Al Festival di Sanremo l'attrice Chiara Francini accanto ad Amadeus e Morandi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.