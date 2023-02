Eredità criminale, film stasera in tv venerdì 10 febbraio su Rai 2. La trama

10 febbraio 2023 a

Eredità criminale. E' il titolo del film in programma stasera in tv, venerdì 10 febbraio, su Rai 2. Inizio alle ore 21.20 per il thriller del 2018, produzione anglo americana, regia di Steve McQueen. Cast importante: Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell, Brian Tyree Henry, Daniel Kaluuya, Jacki Weaver, Robert Duvall e Liam Neeson. Uno sguardo alla trama. Veronica Rawlins è sposata a Harry: hanno una relazione ancora appassionata e sensuale. Harry muore durante un colpo ai danni del gangster nero Jamal Manning, che sta cercando di entrare in politica. Il colpo finisce non solo in una strage in cui muore tutta la sua banda, ma pure in un incendio in cui brucia il denaro, tanto che Jamal decide di chiedere un risarcimento a Veronica, cui il marito ha lasciato una bella auto e un lussuoso loft... oltre che una cassetta di sicurezza in cui è nascosto il suo quaderno degli appunti su un prossimo colpo. Ma lei decide di realizzare proprio quella rapina, coinvolgendo le altre vedove della banda.

