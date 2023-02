Atlantide Files, stasera in tv venerdì 10 febbraio su La7: Zelensky Putin, storia di un conflitto

10 febbraio 2023 a

Zelensky Putin, storia di un conflitto. E' il titolo di Atlantide Files, il programma che andrà in onda su La7 stasera, venerdì 10 febbraio, al posto di Propaganda Live. Il leader dell'Ucraina negli ultimi giorni ha girato l'Europa in cerca di maggiore sostegno in vista di una nuova offensiva dei russi. La sua figura torna al centro del dibattito italiano e internazionale. Lo speciale Atlantide racconta ancora una volta l'attualità più stretta attraverso "la lente della Storia e le storie private degli uomini protagonisti". Vengono ripercorse le tappe principali che hanno portato al conflitto. Focus sui due presidenti, visti attraverso quattro documentari che aiutano a comprendere meglio le loro personalità.

