Propaganda Live, ecco perché non va in onda stasera 10 febbraio

Stasera in tv, venerdì 10 febbraio, non andrà in onda Propaganda Live, lo show condotto da Diego Bianchi detto Zoro. La puntata sarà recuperata lunedì sera, 13 febbraio. Ufficialmente la trasmissione viene spostata a causa delle elezioni regionali in programma nel Lazio e in Lombardia, andare in onda di lunedì favorirà il racconto politico di Zoro a risultati ormai ufficiali. Ma non è escluso che sia stata anche una scelta editoriale per evitare la sovrapposizione con la serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover.

