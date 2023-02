Le Iene, stasera in tv venerdì 10 febbraio. Le anticipazioni

10 febbraio 2023 a

Stasera in tv, venerdì 10 febbraio, su Italia 1 appuntamento con Le Iene. La puntata si annuncia intensa. Andrea Agresti si occupa di nuovo del traffico di bambini in Paraguay attraverso la storia di Enrica Locatelli che ha scoperto che le sue vere radici sono proprio nel Paese sudamericano e non a Bergamo, dove a sempre vissuto. Insospettita dalle domande sempre più frequenti sulle sue origini e incoraggiata dal marito, ha iniziato a cercare prove e documenti sulla sua nascita.

I genitori sulla adozione avevano sempre taciuto. Dopo qualche mese ha trovato dei documenti in una valigia e via social ha scoperto di avere dieci fratelli che ancora abitano a Pilar, cittadina dove è nata. Nelle puntate precedenti le immagini del ricongiungimento con la sua vera famiglia e le dichiarazioni di una bambinaia che oggi ha 83 anni.

Roberta Rei torna sulla tragedia che colpì l'Abruzzo nel gennaio 2017: il crollo dell'hotel Rigopiano. Ha raccolto le testimonianze delle vittime in vista del sesto anniversario e del processo in corso. Giulio Golia ancora sul massacro di Ponticelli, il duplice omicidio di Barbara Sellini e Nunzia Munizzi, due bambine di 7 e 10 anni. Vennero violentate e uccise, i corpi carbonizzati ritrovati nella zona in cui vivevano. Furono condannati all'ergastolo Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo, che continua a sostenere di essere vittime di un errore giudiziario. Sono passati quasi quarant'anni.

