Quarto Grado, stasera venerdì 10 febbraio su Rete 4. Le anticipazioni

Su Rete 4 l'appuntamento del venerdì è con Quarto Grado, il programma dedicato ai gialli e alla cronaca nera, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Sarà così anche stasera, venerdì 10 febbraio. Oggi la trasmissione a cura di Siria Magri, aprirà la puntata parlando dell'0micidio di Saman Abbas, la 17enne uccisa dai propri familiari. E' iniziato il processo contro lo zio Danish Hasnain e i cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulkhaq. Sono accusati di essere gli esecutori materiali dell'omicidio. La madre, Nazia Shaheen, è ancora latitante, mentre il padre Shabbar potrebbe non essere estradato dal Pakistan. Come accade ormai da mesi, nel corso della puntata si parlerà ancora della vicenda di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste a dicembre 2021, ritrovata senza vita in un bosco vicino casa il 5 gennaio 2022. A più di un anno dal rinvenimento del suo cadavere, il giallo non è stato ancora risolto. Si tratta di un suicidio oppure la donna è stata uccisa?

Il corpo ritrovato è di Saman: identificato da denti e frattura del collo. E' stata strangolata

