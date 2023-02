Peppino di Capri, chi è. L'amore per Giuliana scomparsa a 68 anni e le vittorie al Festival di Sanremo

09 febbraio 2023 a

Tutti lo conoscono come Peppino di Capri, ma ovviamente il suo vero nome è un altro: Giuseppe Faiella. Chi è lo storico cantante ospite stasera del Festival di Sanremo? Ovviamente nato a Capri, ha 82 anni compiuti. Arriva da una famiglia di musicisti e fin da giovanissimo ha deciso di seguire le orme dei familiari. Il padre aveva un negozio di dischi e nel tempo libero suonava diversi strumenti. La prima esibizione di Peppino avvenne quando aveva appena quattro anni. Suonò il pianoforte per le truppe americane durante la Seconda Guerra Mondiale. A 14 anni ha iniziato ad esibirsi nei locali notturni e tre anni più tardi ha debuttato in televisione nel programma Primo Applauso.

Da quel momento ha iniziato a crescere e a farsi conoscere dal grande pubblico. Nell'arco della sua interminabile carriera, ha realizzato 54 album e ha partecipato al Festival di Sanremo per 15 volte. Ha vinto due volte: nel 1973 con Un grande amore e niente più, nel 1976 con Non lo faccio più. Ma nella sua carriera di pianista, cantante e attore, una delle soddisfazioni più grandi è aver aperto a 26 anni tutte le tappe italiane del tour dei Beatles. Tra le sue canzoni più conosciute: Champagne, Roberta, Un grande amore e niente più, Non lo faccio più, Luna Caprese e tante, tante altre.

E la vita privata? Nel 1959 ha conosciuto Roberta Stoppa, giovane modella con la quale ha iniziato subito a convivere. Si sono sposati nel 1961 ma dopo pochi anni si sono ritrovati davanti a una grave crisi coniugale che si è conclusa nel 1970 con la separazione, poco dopo la nascita di Igor. Nel 1978, dopo il divorzio, Peppino di Capri ha sposato Giuliana Gagliardi, studentessa napoletana di biologia. Sono stati insieme oltre quarant'anni ed hanno avuto due figli: Edoardo nel 1981 e Dario nel 1986. Giuliana è deceduta il 4 luglio 2019 a 68 anni dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia.

