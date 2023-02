Paola Egonu, chi è. Il fidanzato e la storia con la pallavolista: "Posso amare donne e uomini"

09 febbraio 2023 a

Paola Egonu stasera, giovedì 9 febbraio, sarà conduttrice con Amadeus e Gianni Morandi nella terza serata del Festival di Sanremo. Chi è Paola Egonu? Ventiquattro anni appena compiuti (18 dicembre), è una delle più forti giocatrici di volley del mondo. Nata a Cittadella da genitori nigeriani, ha partecipato alle olimpiadi di Tokyo e agli Europei. A parte i successi nelle squadre di club e in nazionale, è diventata un simbolo della battaglia contro il razzismo. Nonostante le vittorie ottenute, infatti, è stata vittima di critiche razziali da parte di chi non accetta le sue origini nigeriane.

Paola Egonu: "L'Italia è un Paese razzista, ma non tutti sono cattivi"

Lei è stata molto netta: "Siamo italiane. Per me, avere origini diverse è normale. Il bimbo non si accorge del colore che ha finché, a scuola, una maestra dice che è nero o giallo". Dopo gli europei dell'ottobre scorso, ha deciso di prendersi una pausa dalla nazionale proprio per via delle nuove critiche di stampo razziale. Tutte le istituzioni e la stragrande maggioranza degli sportivi si sono schierati al suo fianco. Volley a parte, la vita privata? Fino al 2018 non ha mai rilasciato dichiarazioni, poi ha annunciato di essere fidanzata con la pallavolista polacca Katarzyan Skorupa, relazione terminata lo stesso anno.

In una intervista aveva spiegato di non potersi definire omosessuale perché non escludeva di innamorarsi di un ragazzo: "Ho ammesso di amare una donna (non mi sono mai pentita) e tutti a dire: ecco, la Egonu è lesbica. No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega, ma non significa che non potrei innamorami di un ragazzo, o di un’altra donna“. E infatti nell’estate 2022 si è fidanzata con Michal Filip, pallavolista polacco di 27 anni. I due fanno coppia fissa e hanno trascorso le vacanze estive insieme in barca.

