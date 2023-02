PiazzaPulita, stasera in tv giovedì 9 febbraio su La7. Ospiti e anticipazioni

09 febbraio 2023 a

Piazzapulita stasera in tv, giovedì 9 febbraio, su La7. Il programma di Corrado Formigli, come sempre, affronterà i temi di attualità. Al centro della puntata, secondo le anticipazioni, il viaggio di Zelensky nei paesi europei; i complici di Matteo Messina Denaro; la sanità in Calabria. Questi gli ospiti: il magistrato Nino Di Matteo; Gianni Cuperlo (PD); i giornalisti Francesca Mannocchi, Angela Mauro e Alessandro Sallusti, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta e il presidente della Fondazione Tatarella e Nazione Futura Francesco Giubilei. Ovviamente come al solito non mancherà il racconto di Stefano Massini.

