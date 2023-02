Dritto e rovescio, stasera giovedì 9 febbraio su Rete 4. Anticipazioni e ospiti

09 febbraio 2023 a

Dritto e rovescio stasera in tv, giovedì 9 febbraio, su Rete 4. Nel talk condotto da Paolo Del Debbio, come al solito, al centro l'attualità, a partire dal tragico terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria, causando migliaia e migliaia di morti. Aiuti sono partiti da tutto il mondo, anche dall'Italia che ha inviato sul posto una squadra speciale per la ricerca dei sopravvissuti. Da tutti i territori nazionali, inoltre, stanno partendo aiuti per gli sfollati. Nel corso della puntata si parlerà nuovamente del caso di Alfredo Cospito. Annunciati focus anche sul caro benzina e sul reddito di cittadinanza. Gli ospiti: Vittorio Feltri, Chiara Colosimo, Matteo Ricci, Marta Collot, Matilde Siracusano, Stefano Patuanelli, Luca Toccalini e Diana De Marchi.

