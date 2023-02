Sanremo, Paola Egonu: "L'Italia è un Paese razzista, ma non tutti sono cattiv

Julie Mary Marini 09 febbraio 2023 a

Terza serata del Festival di Sanremo, stasera 9 febbraio. Al fianco dei conduttori Amadeus e Gianni Morandi, ci sarà Paola Egonu, pallavolista di origini nigeriane, già stella della nazionale azzurra e spesso al centro di episodi di razzismo. Nella conferenza stampa di presentazione di oggi, ha ribadito quella che è una sua certezza: "L'Italia è un paese razzista, ma non tutti sono razzisti o tutti cattivi, ma se mi chiedete se c'è razzismo la risposta è sì". Ha poi aggiunto che il nostro Paese "sta migliorando da questo punto di vista e non voglio fare la vittima, ma dico come stanno le cose". Le è stato chiesto se è disposta a tornare a giocare con la nazionale: "Sto metabolizzando - ha risposto - ma se ci dovesse essere la possibilità lo farei".

E' stata ufficializzata la scaletta della terza serata. Sul palco gli artisti si presenteranno con il seguente ordine: Paola e Chiara, Mara Sattei, Rosa Chemical, Gianluca Grignani, Levante, Tananai, Lazza, Lda, Madame, Ultimo, Elodie, Mr. Rain, Giorgia, Colla Zio, Marco Mengoni, Colapesce Dimartino, Coma_cose, Leo Gassmann, I Cugini di Campagna, Olly, Anna Oxa, Articolo 31, Ariete, Sethu, Shari, Gianmaria, Modà e Will.

Gli ospiti d'onore saranno la band dei Maneskin, esplosa incredibilmente negli ultimi anni. Sul palco anche Peppino di Capri che ha partecipato per quindici volte al Festival di Sanremo. Ci sarà anche Sangiovanni che canterà insieme a Gianni Morandi lo storico successo Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte.

