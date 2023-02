Festival di Sanremo, stasera in tv giovedì 9 febbraio su Rai 1. Ospiti e programma

09 febbraio 2023 a

a

a

Il Festival di Sanremo al terzo appuntamento, stasera in tv giovedì 9 febbraio su Rai 1. Diretta a partire dalle ore 20.40 con la conduzione di Amadeus e Gianni Morandi. Stasera accanto ai due presentatori ci sarà la pallavolista Paola Egonu. Uno sguardo agli ospiti. Alessandro Siani presenterà il suo nuovo film Tramite Amicizia. Al Suzuki Stage di piazza Colombo canterà Annalisa, mentre Guè Pequeno si esibirà live dalla Costa Smeralda. La scaletta prevede l'ospitata di Peppino Di Capri che riceverà il premio alla carriera. L'Associazione Fonografici italiani ha deciso di consegnare un riconoscimento anche ai Cugini di Campagna, ai Pooh e alla memoria di Little Tony. Ospiti d'onore saranno i Maneskin che si presenteranno sul palco con il chitarrista Tom Morello. Stasera si esibiranno di nuovo tutti i 28 big in gara: Anna Oxa, Ariete, Articolo 31, Colapesce Dimartino, Colla Zio, Coma_Cose, Elodie, Gianluca Grignani, Gianmaria, Giorgia, Cugini di Campagna, Lazza, LDA, Leo Gassmann, Levante, Madame, Mara Sattei, Marco Mengoni, Modà, Mr. Rain, Olly, Paola & Chiara, Rosa Chemcal, Sethu, Shari, Thananai, Ultimo e Will ripresenteranno i loro brani.

Sanremo, botta e risposta a distanza tra Salvini e Amadeus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.