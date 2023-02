Broken City, stasera giovedì 6 febbraio film su Rai 2. La trama

09 febbraio 2023 a

Broken City, è il titolo del film in programma oggi, giovedì 9 febbraio, su Rai 2. Thriller realizzato nel 2013, produzione americana. Mark Wahlberg interpreta Billy Taggart, un ex poliziotto di New York, che ha perso il lavoro per aver portato un’indagine scomoda oltre il limite. E' diventato un detective privato. Russel Crowe, invece, veste i panni dell’uomo più potente della città, il sindaco Hostetler, che gli offre l’opportunità di riottenere il suo posto. E gli chiede di sorvegliare la moglie Cathleen (Catherine Zeta-Jones): il sindaco pensa infatti che abbia una relazione extraconiugale, e che questo possa compromettere la sua rielezione. Quando Billy inizia a indagare, scopre che in realtà dietro la sua indagine si nasconde ben di più di un tradimento coniugale. E' a quel punto che inizia la guerra tra il sindaco e Billy. In un ambiente corrotto e dominato dall'ingiustizia, l'ex poliziotto Billy Taggart cerca di redimersi - e vendicarsi - dopo essere stato ingannato. Non mancano le emozioni e i colpi di scena nella pellicola del regista Allen Hughes.

