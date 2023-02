Sanremo, botta e risposta a distanza tra Salvini e Amadeus

08 febbraio 2023 a

"Paola Egonu è una grande sportiva e pallavolista, ma spero che non venga al Festival a fare un tirata sull’Italia razzista, perché penso che gli italiani possono avere tanti difetti, ma non quello di essere razzisti. Mi auguro che gli italiani non si sentano colpevolizzati da Tizio o da Caio, che usino la televisione pubblica per fare la morale a qualcuno", ha dichiarato il leader del Carroccio, Matteo Salvini, che poi ha aggiunto, a Rtl: "Che a Sanremo non ci sia la presenza di Zelensky non mi dispiace, perché portare la guerra al Festival mi sembra fuori luogo". "Sabato, finita la campagna elettorale, sarò con i miei figli. Non penso che mi chiederanno di ascoltare la lettera di Zelensky a Sanremo, penso che guarderemo un film".

Non si è fatta attendere la replica di Amadeus: "Salvini? Sono 4 anni che critica Sanremo, che se la prende con il Festival. Non sono io che devo rispondergli. Facile, basta non guardarlo. Spero che i suoi ragazzi e lui si guardino un film e che siano contenti. Certo il fatto che Salvini dica ’Non farè la dice lunga. Nella Costituzione come ci hanno ricordato ieri sera c’è l’articolo 21 che dà la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero".

