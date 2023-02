Compromessi sposi stasera su Canale 5. La trama

08 febbraio 2023 a

Una commedia irresistibile quella che Canale 5 propone in prima serata mercoledì 8 febbraio in alternativa al Festival di Sanremo. Si tratta di Compromessi Sposi, un film di Francesco Miccichè con Vincenzo Salemme, Diego Abatantuono, Dino Abbrescia, Michela Andreozzi, Rosita Celentano, Valeria Bilello, Sergio Friscia, Lorenzo Zurzolo, Elda Alvigini, Arturo Gambardella, Grace Ambrose, Susy Laude, Carolina Rey.

La trama: Ilenia e Riccardo hanno vent'anni, lei è una fashion blogger di Gaeta, lui un cantautore bergamasco. Tra i due è amore a prima vista e in una notte decidono di sposarsi. Devono però fare i conti con i rispettivi padri: Gaetano, rigido sindaco di Gaeta, e Diego, un ricco imprenditore bergamasco con simpatie leghiste.

Se tra i ragazzi è amore a prima vista, tra i consuoceri è odio al primo sguardo. In un weekend i due padri tentano con ogni mezzo - ex fidanzati, ragazze discinte, furti di trenini, ricatti e corruzione - di impedire le nozze. Ad aiutare i due consuoceri ci sono anche Tito, velista in fuga dagli strozzini, e Claudia, figlia maggiore di Diego decisa a prendere in mano l'azienda di famiglia. A tentare di equilibrare la situazione le madri di Ilenia e Riccardo: la verace Mia ex moglie di Gaetano e la milanese Amelia, moglie di Diego.

