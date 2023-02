Sanremo, dagli esordi alla reunion sul palco dell'Ariston degli Articolo 31

08 febbraio 2023 a

Dopo 30 anni dal loro esordio, J Ax e DJ Jad - Alessandro Aleotti e Luca Perrini - tornano insieme sul palco dell'Ariston dopo quello che loro stessi hanno definito uno "scioglimento temporaneo". Il loro album d'esordio, Strade di città. L'anno successivo pubblicano Messa di vespiri e sfondano con la hit Ohi Maira che li consacra definitivamente nel panorama musicale. Nel 1995 con quel brano vincono Un disco per l'estate. Nei successivi sei anni centrano ancora l'obiettivo con hit ormai diventate iconiche come Domani, Non è finita e Domani smetto. Nel 2006 il duo decide di prendere strade diverse. Entrambi realizzano album da solisti o con altri artisti. J-Ax duetta anche con Fedez. Nel 2018 i due tornano insieme per una serie di concerti in cui incassano il tutto esaurito per ogni data. Mercoledì 8 febbraio saranno all'Ariston con la loro nuova canzone, Un bel viaggio, che si annuncia come il loro attesissimo ritorno sulle scene.

