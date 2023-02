Sanremo, chi è Francesca Fagnani: mercoledì conduce insieme ad Amadeus

08 febbraio 2023 a

Per la seconda serata del Festival di Sanremo ad affiancare Amadeus nella conduzione ci sarà Francesca Fagnani, la giornalista conduttrice del noto programma Belve che si è guadagnata uno spazio di tutto rispetto grazie alle sue interviste che non lasciano spazio a silenzi. Con le sue studiatissime domande ha impresso uno stile caratterizzante al programma che nel tempo si è ritagliato una consistente parte di consensi. Tanto che dopo il Festival di Sanremo, Belve, approderà in prima serata su Rai 2.

Fagnani, classe 1976, si laurea in Lettere alla Sapienza di Roma, ha un dottorato in filologia dantesca. Entra in Rai nel 2001 nella sede di New York, poi partecipa ad Annozero. Successivamente conduce il programma, Il Prezzo, dove intervistava minorenni in carceri minorili. Nel 2018 esordisce con Belve, di cui è autrice e conduttrice. Prima su Nove e poi dopo tre stagioni approda a Rai 2.

Dal 2013 Fagnani è legata sentimentalmente a Enrico Mentana. Una vita di coppia molto riservata con rari post social insieme. I due non hanno figli e non sono sposati, Come già fatto da Chiara Ferragni ieri sera, anche Fagnani avrà un momento monologo. "Mi sento una privilegiata, non solo per salire su quel palco, ma anche perché nella vita ho avuto l’opportunità di studiare. La scuola mi ha consentito di scegliere un mestiere che amo. La scuola è per me un tema centrale, soprattutto nelle aree più fragili del Paese e della società", ha detto in conferenza stampa. Il monologo sarà "riferito a ragazzi che hanno sbagliato e che stanno pagando".

