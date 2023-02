American Assassin, stasera in tv mercoledì 8 febbraio su Rai 2. La trama

08 febbraio 2023 a

a

a

Stasera mercoledì 8 febbraio in prima serata su Rai 2 il film American Assassin. Il film del 2017 diretto da Michael Cuesta. Con Dylan O'Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan, è l’adattamento cinematografico del romanzo L’assassino americano di Vince Flynn pubblicato nel 2010 e arrivato in Italia nel 2017. Questa la trama: Mitch Rapp ha 25 anni e una fidanzata di cui è innamoratissimo. Ma il giorno in cui le chiede di sposarla, rimane vittima di un attacco terroristico da parte di un gruppo di fondamentalisti islamici. Da quel momento l'unica ragione di vita per Mitch diventa quella di vendicare la sua morte, e a questo scopo si allena quotidianamente, impara l'arabo e trova il modo di intrufolarsi in una cellula terroristica. La CIA lo recluta per compiere missioni dando così inizio alla sua carriera di superagente segreto. Ma Rapp, come verrà semplicemente chiamato da quel momento, ha bisogno di un mentore, e il migliore sulla piazza è Stan Hurley, veterano della Guerra Fredda.

Tata Matilda alle prese con i figli scatenati della signora Green

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.