Oggi è un altro giorno, gli ospiti di mercoledì 8 febbraio

Anche per oggi, mercoledì 8 febbraio, Rai 1 è in programma il consueto appuntamento con Oggi è un altro giorno a partire dalle 14. Anche il fortunatissimo talk condotto da Serena Bortone si trasferisce per il Festival della canzone italiane e infatti trasmette dal Teatro del Casinò di Sanremo. Ieri, nel pomeriggio che ha preceduto la prima serata del Festival, dalla trasmissione di Bortone sono passati i Pooh e Fausto Leali. Oggi, domani e venerdì in studio Iva Zanicchi e Marino Bartoletti e tanti cantanti che in questi giorni calcheranno le scene dell'Ariston.

