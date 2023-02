Festival di Sanremo, stasera in tv mercoledì 8 febbraio. Cantanti in gara e ospiti

08 febbraio 2023 a

Stasera, mercoledì 8 febbraio, tutto pronto per la seconda puntata della 73esima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo. Appuntamento in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 20.40 per un'altra serata all’insegna di musica e spettacolo dopo la prima col monologo di Benigni, la brutta figura di Blanco, una Ferragni catalizzatore di social e le canzoni in gara. Per Amadeus è la quarta edizione nella doppia veste di conduttore e direttore artistico, ruolo che sarà suo anche nel 2024. Ecco gli artisti che stasera saliranno sul palco in ordine di esibizione.

I cantanti in gara e gli ospiti della prima serata di Sanremo

Will con la canzone Stupido

Modà, con la canzone Lasciami

Sethu, con la canzone Cause perse

Articolo 31, con la canzone Un bel viaggio

Lazza, con la canzone Cenere

Giorgia, con la canzone Parole dette male

Colapesce Dimartino, con la canzone Splash

Shari, con la canzone Egoista

Madame, con la canzone Il bene nel male

Levante, con la canzone Vivo

Tananai, con la canzone Tango

Rosa Chemical, con la canzone Made in Italy

LDA, con la canzone Se poi domani

Paola e Chiara, con la canzone Furore

Stasera oltre ai cantanti saliranno sul palco gli ospiti: Massimo Ranieri, Al Bano, Francesca Fagnani, Black Eyed Peas, Angelo Duro e Francesco Arca.

