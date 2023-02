Cartabianca, stasera martedì 7 febbraio su Rai 3. Ospiti e anticipazioni

07 febbraio 2023 a

a

a

Cartabianca torna stasera in tv, martedì 7 febbraio, su Rai 3. Bianca Berlinguer e i suoi ospiti si confronteranno sui principali temi del momento: dal terremoto alla guerra. dal caso Cospito al voto di domenica prossima per le regioni Lazio e Lombardia, dalla crisi economica a quella energetica. Come sempre gli ospiti verranno ufficializzati via social poco prima dell'inizio della trasmissione.

Puoi baciare lo sposo, l'unione civile tra Antonio e Paolo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.