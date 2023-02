Le Iene, stasera in tv martedì 7 febbraio su Italia 1. Le anticipazioni

07 febbraio 2023 a

Le Iene stasera in tv, martedì 7 febbraio, su Italia 1. Nel programma ampio spazio al doping nel mondo nel calcio, servizio realizzato da Filippo Roma grazie alle dichiarazioni di Zdeněk Zeman e Massimo Brambati. Tra gli ospiti in studio il cantante e youtuber Fabio Rovazzi, il karateka Luigi Busà e lo scrittore Mattia Insolia. Ultimamente molti ex calciatori hanno svelato le loro paure in merito ad alcune sostanze assunte quando giocavano. Tra i primi a parlarne è stato Dino Baggio, poi sono arrivate le parole di Marco Tardelli e Sandro Mazzola.

Le Iene dà di nuovo la parola all'ex allenatore Zdeněk Zeman, che in passato ha avuto il coraggio di lanciare pubblicamente l'allarme sul doping e che ora rincara la dose: "Secondo me non è cambiato niente, purtroppo. Questi ragazzi che ci pensano ora ci potevano pensare 25 anni fa, chiedendo cosa stessero prendendo e perché. Oggi è tardi".

La iena Roma raccoglie anche le dichiarazioni di Massimo Brambati, ex calciatore di serie A che non nasconde le sue paure, temendo che ci sia correlazione "tra quello che ho preso negli anni Ottanta e quello che è successo ultimamente". A Le Iene aggiunge: "Il Micoren era un farmaco e lo prendevo praticamente tutte le domeniche. Ti aumentava la capacità polmonare. Qualche anno dopo è risultato proibitissimo ed è risultato doping". Una intervista esplosiva, in cui racconta episodi particolari vissuti negli anni in cui giocava: dalle flebo ai medicinali poi vietati.

