Puoi baciare lo sposo, stasera in tv martedì 7 febbraio su Canale 5. La trama

Puoi baciare lo sposo. E' il titolo del film che Canale 5 stasera, martedì 7 febbraio, propone come alternativa al Festival di Sanremo in programma su Rai 1. Commedia italiana del 2018, regia di Alessandro Genovesi. Nel cast Cristiano Caccamo, Salvatore Esposito, Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo. Diamo uno sguardo alla trama. Antonio e Paolo vivono a Berlino e il primo chiede al compagno di sposarlo. Partono per Civita di Bagnoregio per dirlo alle famiglie. Lì vivono i genitori di Antonio: la mamma Anna e il padre Roberto, sindaco progressista. Anna accetta subito l'intenzione del matrimonio, ma devono essere rispettate le tradizioni e coinvolgere tutto il paese. Come reagirà alla notizia Camilla, l'ex fidanzata di Antonio? Vincenza, mamma di Paolo, parteciperà alle nozze? E Roberto sarà contento della scelta del figlio?

