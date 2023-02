Replicas, film stasera in tv martedì 7 febbraio. La trama

07 febbraio 2023 a

a

a

Film stasera in tv, martedì 7 febbraio, su Rai 2. Inizio alle ore 21.20 per Replicans, prima visione. E' una pellicola di Jeffrey Nachmanoff, con Keanu Reeves, Alice Eve, Thomas Middleditch, Emily Alyn Lind e John Ortiz. Film di azione, ma anche fantascienza: Keanu Reeves ritorna al genere che con la quadrilogia di Matrix lo ha reso un’icona del cinema. Questa volta interpreta il neuroscienziato William Foster che, traumatizzato dalla morte di moglie e figli in un incidente stradale, riesce a dotare alcuni androidi della coscienza e sensibilità dei suoi cari. Ma questa perfetta riproduzione della sua vita familiare, precedente alla tragedia, attira l’attenzione di un laboratorio controllato dal Governo. Foster dovrà vedersela con le cattive intenzioni dei suoi avversari e sfidare le leggi stesse della scienza.

I cantanti in gara e gli ospiti della prima serata di Sanremo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.