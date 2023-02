Death Race, film stasera in tv lunedì 6 febbraio su Italia 1. La trama

06 febbraio 2023 a

Il film Death Race è in programma stasera in tv, lunedì 6 febbraio, su Italia 1, inizio alle ore 21.20. Pellicola di azione tra thriller e fantascienza, produzione americana del 2008. Alla regia Paul W.S. Anderson. Particolarmente ricco il cast: Jason Statham, Joan Allen, Ian McShane, Tyrese Gibson, Natalie Martinez, Max Ryan, Jason Clarke, Frederick Koehler, Jacob Vargas, Robert LaSardo, Robin Shou e David Carradine. Uno sguardo alla trama. Siamo negli Stati Uniti del futuro e i carcerati vengono costretti a sfidarsi in una arena automobilistica: spesso il prezzo della sconfitta è la morte. Un detenuto a poche settimane dal rilascio viene costretto a prendere parte alla corsa. Le cose non vanno come pensa la direttrice dell'istituto penitenziario: Frankenstein, questo il suo nome, diventa l'idolo del pubblico delle corse.

